Riskified
Riskified วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง ค่ามัธยฐาน in Israel ที่ Riskified รวม ₪457K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Riskified อัปเดตล่าสุด: 10/8/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Riskified
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
รวมต่อปี
₪457K
ระดับ
Software Developer II
เงินเดือนฐาน
₪418K
Stock (/yr)
₪39.8K
โบนัส
₪0
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน Riskified?

₪566K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง ที่ Riskified in Israel อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₪544,294 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Riskified สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง in Israel คือ ₪479,589

