Riskified เงินเดือน

เงินเดือนของ Riskified อยู่ในช่วง $96,592 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $206,500 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Riskified. อัปเดตล่าสุด: 9/18/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $142K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรเดฟออปส์

ฝ่ายขาย
Median $207K
การพัฒนาธุรกิจ
$162K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$131K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$129K
ทรัพยากรบุคคล
$96.6K
การดำเนินงานการตลาด
$118K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$122K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$173K
วิศวกรฝ่ายขาย
$189K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$199K
สถาปนิกโซลูชั่น
$159K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Riskified คือ ฝ่ายขาย โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $206,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Riskified คือ $150,508

แหล่งข้อมูลอื่นๆ