Rise People
Rise People เงินเดือน

เงินเดือนของ Rise People อยู่ในช่วง $40,079 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเขียนโฆษณา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $118,286 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Rise People. อัปเดตล่าสุด: 9/18/2025

$160K

นักเขียนโฆษณา
$40.1K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$60.8K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $96K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $118K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Rise People คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $118,286 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Rise People คือ $78,387

