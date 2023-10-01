ไดเรกทอรีบริษัท
Rise Interactive
Rise Interactive เงินเดือน

เงินเดือนของ Rise Interactive อยู่ในช่วง $43,210 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $165,825 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด

$160K

การตลาด
$49.8K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$166K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$43.2K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Rise Interactive คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $165,825 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Rise Interactive คือ $49,750

