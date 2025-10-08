ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์เกม in United States ที่ Riot Games อยู่ในช่วง $141K ต่อyear สำหรับ P1 ถึง $371K ต่อyear สำหรับ P5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $247K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Riot Games อัปเดตล่าสุด: 10/8/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
