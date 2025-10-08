ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์เกม in Greater Los Angeles Area ที่ Riot Games อยู่ในช่วง $141K ต่อyear สำหรับ P1 ถึง $375K ต่อyear สำหรับ P5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Los Angeles Area รวม $218K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Riot Games อัปเดตล่าสุด: 10/8/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$219K
$185K
$3.8K
$30.6K
P4
$285K
$239K
$0
$46.7K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
