Riot Games
Riot Games นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ เงินเดือน

ค่าตอบแทน นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ in United States ที่ Riot Games รวม $237K ต่อyear สำหรับ P4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $150K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Riot Games อัปเดตล่าสุด: 10/8/2025

เฉลี่ย ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$237K
$200K
$0
$36.5K
$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ระดับอาชีพใน Riot Games?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ที่ Riot Games in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $277,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Riot Games สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ in United States คือ $200,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ