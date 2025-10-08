ค่าตอบแทน นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ in United States ที่ Riot Games รวม $237K ต่อyear สำหรับ P4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $150K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Riot Games อัปเดตล่าสุด: 10/8/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$237K
$200K
$0
$36.5K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
