ไดเรกทอรีบริษัท
Ridgemont Equity Partners
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Ridgemont Equity Partners เงินเดือน

เงินเดือนของ Ridgemont Equity Partners อยู่ในช่วง $121,390 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $278,600 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ridgemont Equity Partners. อัปเดตล่าสุด: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
ฝ่ายขาย
$121K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$279K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Ridgemont Equity Partners คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $278,600 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ridgemont Equity Partners คือ $199,995

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Ridgemont Equity Partners

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Square
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ridgemont-equity-partners/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.