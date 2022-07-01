ไดเรกทอรีบริษัท
Ridgemont Equity Partners
    • เกี่ยวกับเรา

    Ridgemont Equity Partners is a private equity firm focused on making investments in middle-market companies in the US within certain industries such as basic industrial, energy, healthcare, telecommunications, media and technology.

    ridgemontep.com
    เว็บไซต์
    1993
    ปีที่ก่อตั้ง
    30
    จำนวนพนักงาน
    $1M-$10M
    รายได้ประมาณการ
    สำนักงานใหญ่

