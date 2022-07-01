ไดเรกทอรีบริษัท
Ridgeline
Ridgeline เงินเดือน

เงินเดือนของ Ridgeline อยู่ในช่วง $93,465 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $241,200 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ridgeline. อัปเดตล่าสุด: 11/29/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $164K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

บริการลูกค้า
$206K
ทรัพยากรบุคคล
$123K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$93.5K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$141K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์
$169K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$241K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Ridgeline คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $241,200 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ridgeline คือ $164,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

