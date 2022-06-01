Ricoh USA เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ Ricoh USA อยู่ในช่วง $26,547 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $310,440 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ricoh USA. อัปเดตล่าสุด: 11/29/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $100K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$109K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$26.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

การตลาด
$57.8K
ผู้จัดการโครงการ
$92.5K
วิศวกรขาย
$30.2K
สถาปนิกโซลูชัน
$221K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
$310K
ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Ricoh USA คือ ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $310,440 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ricoh USA คือ $96,268

