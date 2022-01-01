ไดเรกทอรีบริษัท
Ribbon
Ribbon เงินเดือน

เงินเดือนของ Ribbon อยู่ในช่วง $21,138 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $152,235 สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ribbon. อัปเดตล่าสุด: 11/29/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $21.1K

วิศวกรเครือข่าย

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $59.4K
บริการลูกค้า
$71.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$152K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$58.8K
ทรัพยากรบุคคล
$130K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$59.6K
นักสรรหาบุคลากร
$109K
สถาปนิกโซลูชัน
$83.6K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Ribbon คือ นักวิเคราะห์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $152,235 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ribbon คือ $71,889

