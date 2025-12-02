ไดเรกทอรีบริษัท
Reprise การตลาด เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย การตลาด in Russia ที่ Reprise อยู่ในช่วง RUB 3.33M ถึง RUB 4.75M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Reprise อัปเดตล่าสุด: 12/2/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$48.9K - $57.2K
Russia
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$42.6K$48.9K$57.2K$60.8K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ การตลาด ที่ Reprise in Russia อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี RUB 4,752,882 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Reprise สำหรับตำแหน่ง การตลาด in Russia คือ RUB 3,331,079

