Replicant
Replicant เงินเดือน

เงินเดือนของ Replicant อยู่ในช่วง $73,738 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $306,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Replicant. อัปเดตล่าสุด: 8/29/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $103K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$84.3K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$251K

ฝ่ายขาย
$73.7K
วิศวกรฝ่ายขาย
$306K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$139K
สถาปนิกโซลูชั่น
$84.1K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Replicant การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Replicant คือ วิศวกรฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $306,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Replicant คือ $103,013

แหล่งข้อมูลอื่นๆ