Remitly
  • เงินเดือน
  • นักวิเคราะห์การเงิน

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิเคราะห์การเงิน

Remitly นักวิเคราะห์การเงิน เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิเคราะห์การเงิน in Israel ที่ Remitly อยู่ในช่วง ₪313K ถึง ₪445K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Remitly อัปเดตล่าสุด: 10/30/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

₪354K - ₪403K
Israel
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
₪313K₪354K₪403K₪445K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

+₪200K
+₪307K
+₪68.9K
+₪121K
+₪75.8K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Remitly RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่ Remitly in Israel อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₪444,725 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Remitly สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์การเงิน in Israel คือ ₪312,815

แหล่งข้อมูลอื่นๆ