ไดเรกทอรีบริษัท
RELEX Solutions
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

RELEX Solutions เงินเดือน

เงินเดือนของ RELEX Solutions อยู่ในช่วง $54,378 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $195,840 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ RELEX Solutions. อัปเดตล่าสุด: 9/1/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $72.6K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรเดฟออปส์

ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$142K
บริการลูกค้า
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$54.4K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$83.8K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$99.4K
ผู้จัดการโครงการ
$120K
ฝ่ายขาย
$158K
วิศวกรฝ่ายขาย
$196K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$83.3K
สถาปนิกโซลูชั่น
$116K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$69.9K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ RELEX Solutions คือ วิศวกรฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $195,840 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ RELEX Solutions คือ $107,890

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ RELEX Solutions

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Synology
  • Greenway Health
  • MariaDB
  • Verifone
  • Arcesium
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ