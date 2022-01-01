ไดเรกทอรีบริษัท
Relativity เงินเดือน

เงินเดือนของ Relativity อยู่ในช่วง $102,060 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $298,500 สำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Relativity. อัปเดตล่าสุด: 10/25/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $140K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $210K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $119K
การดำเนินงานธุรกิจ
$299K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$217K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$147K
การตลาด
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$110K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

5%

ปี 1

15%

ปี 2

30%

ปี 3

50%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Relativity Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 5% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (5.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (15.00% รายปี)

  • 30% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (30.00% รายปี)

  • 50% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (50.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Relativity คือ การดำเนินงานธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $298,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Relativity คือ $147,131

