Regus เงินเดือน

เงินเดือนของ Regus อยู่ในช่วง $37,253 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $125,625 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Regus. อัปเดตล่าสุด: 10/25/2025

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$126K
ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์
$37.3K
ฝ่ายขาย
$53.3K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Regus คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $125,625 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Regus คือ $53,265

