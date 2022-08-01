ไดเรกทอรีบริษัท
Regrow
Regrow เงินเดือน

เงินเดือนของ Regrow อยู่ในช่วง $132,098 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $223,875 สำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Regrow. อัปเดตล่าสุด: 10/25/2025

ทรัพยากรบุคคล
$224K
นักสรรหา
$159K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$136K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$132K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Regrow คือ ทรัพยากรบุคคล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $223,875 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Regrow คือ $147,668

