ไดเรกทอรีบริษัท
Regalix
Regalix เงินเดือน

เงินเดือนของ Regalix อยู่ในช่วง $3,649 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $9,563 สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Regalix. อัปเดตล่าสุด: 10/25/2025

บริการลูกค้า
$3.6K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$9.6K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$7K

ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Regalix คือ นักวิเคราะห์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $9,563 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Regalix คือ $6,978

