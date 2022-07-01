ไดเรกทอรีบริษัท
Reflex Media
Reflex Media เงินเดือน

เงินเดือนของ Reflex Media อยู่ในช่วง $31,115 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $155,775 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Reflex Media. อัปเดตล่าสุด: 10/25/2025

ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$156K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$31.1K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$109K

ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Reflex Media คือ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $155,775 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Reflex Media คือ $109,450

