REEF
REEF เงินเดือน

เงินเดือนของ REEF อยู่ในช่วง $72,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $225,106 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ REEF. อัปเดตล่าสุด: 11/14/2025

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $72K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $85K
ผู้จัดการโครงการ
$113K

ฝ่ายขาย
$225K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $80K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

20%

ปี 1

20%

ปี 2

20%

ปี 3

20%

ปี 4

20%

ปี 5

ประเภทหุ้น
Options

ที่ REEF Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (1.67% รายเดือน)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (1.67% รายเดือน)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (1.67% รายเดือน)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (1.67% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ REEF คือ ฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $225,106 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ REEF คือ $85,000

