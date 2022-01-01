REEF เงินเดือน

เงินเดือนของ REEF อยู่ในช่วง $72,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $225,106 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ REEF. อัปเดตล่าสุด: 11/14/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้
20%
ปี 1
20%
ปี 2
20%
ปี 3
20%
ปี 4
20%
ปี 5
ที่ REEF Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:
20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (1.67% รายเดือน)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (1.67% รายเดือน)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (1.67% รายเดือน)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (1.67% รายเดือน)
เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย