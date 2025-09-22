ไดเรกทอรีบริษัท
แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิจัยยูเอ็กซ์ ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Reddit รวม $260K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Reddit อัปเดตล่าสุด: 9/22/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Reddit
UX Researcher
Austin, TX
รวมต่อปี
$260K
ระดับ
IC4
เงินเดือนฐาน
$210K
Stock (/yr)
$50K
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน Reddit?
โลโก้ Reddit

$20K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

100%

ปี 1

ที่ Reddit การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 1 ปี:

  • 100% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (100.00% รายปี)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Reddit การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a นักวิจัยยูเอ็กซ์ at Reddit in United States sits at a yearly total compensation of $481,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the นักวิจัยยูเอ็กซ์ role in United States is $260,000.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ