ไดเรกทอรีบริษัท
Reddit
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

Reddit วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ Reddit อยู่ในช่วง $148K ต่อyear สำหรับ IC1 ถึง $874K ต่อyear สำหรับ IC6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $405K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Reddit อัปเดตล่าสุด: 9/22/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
IC1
SWE / MLE I(ระดับเริ่มต้น)
$148K
$138K
$10K
$0
IC2
SWE / MLE II
$158K
$144K
$12.7K
$1K
IC3
SWE / MLE III
$275K
$204K
$70.7K
$0
IC4
Senior SWE / MLE
$436K
$252K
$181K
$2.9K
ดู 4 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
โลโก้ Reddit

$20K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

100%

ปี 1

ที่ Reddit การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 1 ปี:

  • 100% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (100.00% รายปี)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Reddit การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Reddit การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

Vesting Schedule 100% after year 1.



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว วิศวกรซอฟต์แวร์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Reddit in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $874,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Reddit สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States คือ $412,000

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Reddit

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ