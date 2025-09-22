ค่าตอบแทน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in United States ที่ Reddit อยู่ในช่วง $126K ต่อyear สำหรับ IC1 ถึง $339K ต่อyear สำหรับ IC5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $237K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Reddit อัปเดตล่าสุด: 9/22/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
IC1
$126K
$124K
$917
$833
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$265K
$204K
$60.8K
$0
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
ปี 1
ที่ Reddit การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 1 ปี:
100% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (100.00% รายปี)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Reddit การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Reddit การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)
Vesting Schedule 100% after year 1.
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่