Reckitt เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Reckitt ตั้งแต่ $14,462 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ต่ำสุดถึง $492,450 สำหรับ การขาย ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Reckitt. อัปเดตล่าสุด: 8/21/2025

$160K

การตลาด
Median $161K
นักบัญชี
$127K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$20.2K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$33.1K
นักวิเคราะห์การเงิน
$28.1K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$14.5K
ที่ปรึกษาการจัดการ
$85.4K
วิศวกรเครื่องกล
$187K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$114K
ผู้จัดการโครงการ
$31.9K
การขาย
$492K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$161K
สถาปนิกโซลูชัน
$102K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$93.2K
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Reckitt is การขาย at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $492,450. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reckitt is $97,799.

