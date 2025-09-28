ค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in United States ที่ realtor.com อยู่ในช่วง $247K ต่อyear สำหรับ T3 ถึง $294K ต่อyear สำหรับ T7 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $285K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ realtor.com อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
