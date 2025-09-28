ไดเรกทอรีบริษัท
realtor.com ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

ค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in United States ที่ realtor.com อยู่ในช่วง $247K ต่อyear สำหรับ T3 ถึง $294K ต่อyear สำหรับ T7 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $285K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ realtor.com อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
T2
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Product Manager
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
Senior Product Manager
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
Lead Product Manager
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
ดู 2 ระดับอื่นๆ
$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ realtor.com in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $360,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ realtor.com สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in United States คือ $227,333

แหล่งข้อมูลอื่นๆ