realtor.com
realtor.com นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in United States ที่ realtor.com รวม $179K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ realtor.com อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
realtor.com
Product Designer
hidden
รวมต่อปี
$179K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
$162K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$16.2K
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
11+ ปี
ระดับอาชีพใน realtor.com?

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a นักออกแบบผลิตภัณฑ์ at realtor.com in United States sits at a yearly total compensation of $220,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at realtor.com for the นักออกแบบผลิตภัณฑ์ role in United States is $171,400.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ