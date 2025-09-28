ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States ที่ realtor.com อยู่ในช่วง $141K ต่อyear สำหรับ T2 ถึง $196K ต่อyear สำหรับ T5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $181K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ realtor.com อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
