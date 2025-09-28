ไดเรกทอรีบริษัท
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor ผู้จัดการโครงการ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการโครงการ ค่ามัธยฐาน in Taiwan ที่ Realtek Semiconductor รวม NT$3.42M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Realtek Semiconductor อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Realtek Semiconductor
Project Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
รวมต่อปี
NT$3.42M
ระดับ
8
เงินเดือนฐาน
NT$1.9M
Stock (/yr)
NT$0
โบนัส
NT$1.52M
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
14 ปี
ระดับอาชีพใน Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a ผู้จัดการโครงการ at Realtek Semiconductor in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$5,207,790. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Realtek Semiconductor for the ผู้จัดการโครงการ role in Taiwan is NT$3,308,468.

