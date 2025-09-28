ไดเรกทอรีบริษัท
Realtek Semiconductor
แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรฮาร์ดแวร์ ค่ามัธยฐาน in Taiwan ที่ Realtek Semiconductor รวม NT$2.27M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Realtek Semiconductor อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025

Realtek Semiconductor
Hardware Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
รวมต่อปี
NT$2.27M
ระดับ
Senior Engineer
เงินเดือนฐาน
NT$1.58M
Stock (/yr)
NT$0
โบนัส
NT$684K
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
NT$5.08M

The highest paying salary package reported for a วิศวกรฮาร์ดแวร์ at Realtek Semiconductor in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$4,062,649. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Realtek Semiconductor for the วิศวกรฮาร์ดแวร์ role in Taiwan is NT$2,298,922.

