RealPage สถาปนิกโซลูชั่น เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน สถาปนิกโซลูชั่น ค่ามัธยฐาน in United States ที่ RealPage รวม $127K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ RealPage อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
RealPage
Application Architect
Dallas, TX
รวมต่อปี
$127K
ระดับ
E13
เงินเดือนฐาน
$122K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$5K
อายุงานในบริษัท
12 ปี
ประสบการณ์
19 ปี
$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ สถาปนิกโซลูชั่น ที่ RealPage in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $185,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ RealPage สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น in United States คือ $127,000

