REA Group
REA Group เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน REA Group ตั้งแต่ $76,389 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ต่ำสุดถึง $144,619 สำหรับ สถาปนิกโซลูชัน ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ REA Group. อัปเดตล่าสุด: 8/24/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $106K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรข้อมูล

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $127K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $76.4K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $131K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$100K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$119K
สถาปนิกโซลูชัน
$145K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ REA Group คือ สถาปนิกโซลูชัน at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $144,619 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ REA Group คือ $119,100

