อาร์บีซี เงินเดือน

เงินเดือนของ RBC อยู่ในช่วง $36,123 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $201,000 สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ อาร์บีซี. อัปเดตล่าสุด: 10/25/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

วิศวกรไอโอเอส

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรเดฟออปส์

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $64.3K

Risk Analyst

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
PL08 $77.1K
PL07 $102K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $127K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $57.7K
ผู้จัดการโครงการ
Median $71.1K
นักธนาคารลงทุน
Median $75.1K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
Median $86.7K
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
Median $68.7K
นักบัญชี
Median $71K
การดำเนินงานธุรกิจ
Median $51.1K
บริการลูกค้า
Median $38K
การตลาด
Median $101K
ฝ่ายขาย
Median $36.1K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $138K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
Median $99K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $100K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $82.1K
ผู้ช่วยธุรการ
$38.3K
การพัฒนาธุรกิจ
$44.7K
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
$201K
การพัฒนาองค์กร
$110K
นักออกแบบกราฟิก
$48.9K
ทรัพยากรบุคคล
$200K
กฎหมาย
$56.8K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$44.4K
การดำเนินงานการตลาด
Median $69.5K
ผู้จัดการพันธมิตร
$113K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$164K
นักเขียนเทคนิค
$45.2K
ผลตอบแทนรวม
$95.6K
นักลงทุนร่วมทุน
$121K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ RBC การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ RBC คือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $201,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ RBC คือ $79,163

