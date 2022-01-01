ไดเรกทอรีบริษัท
Razorpay
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Razorpay เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Razorpay ตั้งแต่ $4,880 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การดำเนินงานการตลาด ที่ต่ำสุดถึง $200,862 สำหรับ สถาปนิกโซลูชัน ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Razorpay. อัปเดตล่าสุด: 8/24/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหน้า

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรDevOps

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $101K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $44.8K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $22.8K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $33.9K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
Median $58.2K
การพัฒนาธุรกิจ
$73.2K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$14K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$194K
ทรัพยากรบุคคล
$76.3K
ที่ปรึกษาการจัดการ
$63.8K
การตลาด
$33.6K
การดำเนินงานการตลาด
$4.9K
ผู้จัดการออกแบบผลิตภัณฑ์
$67.4K
ผู้จัดการโปรแกรม
$29.6K
ผู้จัดการโครงการ
$24.5K
การขาย
$141K
สถาปนิกโซลูชัน
$201K
นักเขียนทางเทคนิค
$29.4K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Razorpay, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

7 years post-termination exercise window.

มีคำถาม? ถามชุมชน

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อโต้ตอบกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำอาชีพ และอื่นๆ

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Razorpay คือ สถาปนิกโซลูชัน at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $200,862 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Razorpay คือ $63,845

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Razorpay

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Cashfree
  • Hexaware Technologies
  • Hevo
  • Revature
  • Piano
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ