ไดเรกทอรีบริษัท
Razorpay
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ
ข้อมูลเชิงลึกยอดนิยม
  • มีส่วนร่วมในสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับ Razorpay ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น (เช่น เคล็ดลับการสัมภาษณ์, การเลือกทีม, วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร, ฯลฯ)
    • เกี่ยวกับ

    Payment Gateway for India: Start Accepting Payments Instantly with Razorpay's Free Payment Gateway. Supports Netbanking, Credit, Debit Cards, UPI etc. Razorpay allows businesses to accept, process and disburse payments with ease.

    razorpay.com
    เว็บไซต์
    2014
    ปีที่ก่อตั้ง
    1,750
    จำนวนพนักงาน
    $500M-$1B
    รายได้โดยประมาณ
    สำนักงานใหญ่

    รับเงินเดือนที่ยืนยันแล้วในกล่องจดหมายของคุณ

    สมัครสมาชิกเพื่อรับ ข้อเสนอที่ยืนยันแล้ว.คุณจะได้รับรายละเอียดการแบ่งแยกค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

    ไซต์นี้ได้รับการป้องกันโดย reCAPTCHA และ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดในการให้บริการ บังคับใช้

    งานเด่น

      ไม่พบงานเด่นสำหรับ Razorpay

    บริษัทที่เกี่ยวข้อง

    • Cashfree
    • Hexaware Technologies
    • Hevo
    • Revature
    • Piano
    • ดูบริษัททั้งหมด ➜

    แหล่งข้อมูลอื่นๆ