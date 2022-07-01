ไดเรกทอรีบริษัท
Raya เงินเดือน

เงินเดือนของ Raya อยู่ในช่วง $4,534 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $190,950 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Raya. อัปเดตล่าสุด: 9/17/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $175K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$4.5K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$11.9K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$191K
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Raya is ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $190,950. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Raya is $93,470.

