Rapyd
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

Rapyd วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in United Arab Emirates ที่ Rapyd รวม AED 441K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Rapyd อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
รวมต่อปี
AED 441K
ระดับ
Backend Developer
เงินเดือนฐาน
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
โบนัส
AED 0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน Rapyd?
Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Rapyd in United Arab Emirates อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี AED 516,795 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Rapyd สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in United Arab Emirates คือ AED 431,998

แหล่งข้อมูลอื่นๆ