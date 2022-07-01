ไดเรกทอรีบริษัท
Ralph Lauren
Ralph Lauren เงินเดือน

เงินเดือนของ Ralph Lauren อยู่ในช่วง $18,296 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง Cybersecurity Analyst ที่ระดับต่ำสุด ถึง $218,900 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ralph Lauren. อัปเดตล่าสุด: 10/25/2025

Cybersecurity Analyst
Median $18.3K
การดำเนินงานธุรกิจ
$78.4K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$61.7K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$25.4K
ทรัพยากรบุคคล
$71.6K
Information Technologist (IT)
$25K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$80.4K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$90.5K
ฝ่ายขาย
$155K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$219K
สถาปนิกโซลูชั่น
$53.9K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Ralph Lauren คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $218,900 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ralph Lauren คือ $71,640

