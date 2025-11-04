ไดเรกทอรีบริษัท
Raksul
  • เงินเดือน
  • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

Raksul ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in Japan ที่ Raksul รวม ¥10.76M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Raksul อัปเดตล่าสุด: 11/4/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
รวมต่อปี
¥10.76M
ระดับ
G4
เงินเดือนฐาน
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
โบนัส
¥0
อายุงานในบริษัท
4 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน Raksul?
Block logo
+¥8.68M
Robinhood logo
+¥13.31M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.24M
Verily logo
+¥3.29M
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ Raksul in Japan อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ¥12,700,575 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Raksul สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in Japan คือ ¥10,757,930

แหล่งข้อมูลอื่นๆ