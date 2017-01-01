ไดเรกทอรีบริษัท
Rajsriya Industries
    • เกี่ยวกับเรา

    RAJSRIYA AUTOMOTIVE INDUSTRIES PVT. LTD., a TS 16949 certified company within the RAJSRIYA GROUP OF INDUSTRIES, specializes in designing, manufacturing, and assembling a diverse array of automotive products, primarily for two-wheelers.

    http://www.rajsriya.com
    เว็บไซต์
    150
    จำนวนพนักงาน
    $10M-$50M
    รายได้ประมาณการ
    สำนักงานใหญ่

