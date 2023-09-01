ไดเรกทอรีบริษัท
Raisin
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Raisin เงินเดือน

เงินเดือนของ Raisin อยู่ในช่วง $60,022 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง Cybersecurity Analyst ที่ระดับต่ำสุด ถึง $110,546 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Raisin. อัปเดตล่าสุด: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $91.3K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $83.7K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Cybersecurity Analyst
$60K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Raisin คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $110,546 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Raisin คือ $87,521

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Raisin

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Coinbase
  • DoorDash
  • Square
  • PayPal
  • Netflix
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ