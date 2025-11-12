ไดเรกทอรีบริษัท
Radix
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

Radix วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก ค่ามัธยฐาน in Brazil ที่ Radix รวม R$126K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Radix อัปเดตล่าสุด: 11/12/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
รวมต่อปี
R$126K
ระดับ
Senior
เงินเดือนฐาน
R$126K
Stock (/yr)
R$0
โบนัส
R$0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
8 ปี
ระดับอาชีพใน Radix?
Block logo
+R$318K
Robinhood logo
+R$488K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก ที่ Radix in Brazil อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี R$228,092 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Radix สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก in Brazil คือ R$125,571

