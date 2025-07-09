ไดเรกทอรีบริษัท
Qwant เงินเดือน

เงินเดือนของ Qwant อยู่ในช่วง $51,290 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $65,771 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Qwant. อัปเดตล่าสุด: 11/29/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $65.8K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$51.3K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Qwant คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $65,771 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Qwant คือ $58,530

