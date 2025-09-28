ไดเรกทอรีบริษัท
Qualtrics
Qualtrics Software Test Engineer เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน Software Test Engineer ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Qualtrics รวม $136K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Qualtrics อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Qualtrics
Software Test Engineer
Seattle, WA
รวมต่อปี
$136K
ระดับ
L4
เงินเดือนฐาน
$124K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$12K
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
6 ปี
$160K

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Qualtrics RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Qualtrics för jobFamilies.Software Test Engineer rollen in United States är $136,000.

