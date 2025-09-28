ค่าตอบแทน ที่ปรึกษาด้านการจัดการ in United States ที่ Qualtrics อยู่ในช่วง $190K ต่อyear สำหรับ L5 ถึง $267K ต่อyear สำหรับ L6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $180K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Qualtrics อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$190K
$140K
$27.5K
$22.5K
L6
$267K
$185K
$20K
$61.7K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Qualtrics RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)