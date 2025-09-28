ไดเรกทอรีบริษัท
Qualtrics
Qualtrics นักวิเคราะห์การเงิน เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิเคราะห์การเงิน in United States ที่ Qualtrics อยู่ในช่วง $116K ถึง $165K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Qualtrics อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$132K - $150K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$116K$132K$150K$165K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

$160K

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Qualtrics RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

แหล่งข้อมูลอื่นๆ