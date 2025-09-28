ไดเรกทอรีบริษัท
Qualtrics
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
  • เงินเดือน
  • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

Qualtrics นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Qualtrics อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

SGD 107K - SGD 129K
Singapore
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
SGD 99.6KSGD 107KSGD 129KSGD 136K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

SGD 210K

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Qualtrics RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at Qualtrics in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 135,972. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล role in Singapore is SGD 99,635.

