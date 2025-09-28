ไดเรกทอรีบริษัท
Qualtrics
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
  • เงินเดือน
  • ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล

Qualtrics ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States ที่ Qualtrics อยู่ในช่วง $149K ถึง $203K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Qualtrics อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$159K - $193K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$149K$159K$193K$203K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Qualtrics RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Qualtrics in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $203,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Qualtrics สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States คือ $148,750

แหล่งข้อมูลอื่นๆ