ไดเรกทอรีบริษัท
Qualtrics
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • ความสำเร็จของลูกค้า

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ความสำเร็จของลูกค้า

Qualtrics ความสำเร็จของลูกค้า เงินเดือน

ค่าตอบแทน ความสำเร็จของลูกค้า in United States ที่ Qualtrics อยู่ในช่วง $115K ต่อyear สำหรับ L3 ถึง $173K ต่อyear สำหรับ L5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $85K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Qualtrics อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L3
$115K
$90.3K
$10K
$14.7K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$173K
$153K
$0
$20K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
ดู 2 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Qualtrics RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ความสำเร็จของลูกค้า ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa ความสำเร็จของลูกค้า sa Qualtrics in United States ay may taunang kabuuang bayad na $208,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Qualtrics para sa ความสำเร็จของลูกค้า role in United States ay $102,400.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Qualtrics

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ